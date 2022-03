Psol-Ceará estuda candidatura do líder indígena e ativista LGBT Paulo Anacé para o Senado

O diretório cearense do Psol já tem um nome para a disputa ao Senado: o líder indígena Paulo Anacé, de Caucaia. Caso se consolide, será a primeira vez que um representante indígena concorrerá ao Senado Federal pelo Estado do Ceará.

De acordo com a legenda, Paulo Anacé é militante do Psol, LGBTQIA+, ativista ambiental e atuante nas lutas pelos direitos indígenas, preservação do meio ambiente.

O pré-candidato é da região do Cauípe, que abrange o Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Uma das pautas de sua agenda diz respeito a realidade das comunidades do entorno pressionadas "pelos interesses industriais".

"Paulo e os moradores da região, assim como todos os povos originários do Ceará, conhecem e vivem a realidade gerada pelas empresas presentes na região, que em nome de um modelo de desenvolvimento supostamente modernizante, destroem o meio ambiente ao mesmo tempo em que não ofertam empregos de qualidade para a comunidade", diz o partido em nota.

"A pré-candidatura pretende, ao mesmo tempo que se contrapõe aos desmandos autoritários do governo de Jair Bolsonaro, também questionar o modelo de desenvolvimento aplicado - por vezes de forma também autoritária contra setores importantes da população - pelo governo do Ceará há algumas décadas."

O Psol afirma se tratar de "uma pré-candidatura que pretende aliar as pautas indígenas e ambientais às questões trabalhistas, e junto com elas defender o combate a toda forma de opressão e exploração"

Ao governo do Estado, o nome da legenda é Adelita Monteira. A pré-candidata, que participou do programa Jogo Político do último dia 8, externou o desejo de ser a candidatura que dará palanque para o ex-presidente Lula (PT) aqui no Ceará.

