Pré-candidata do Psol no Ceará se reúne com presidente do PT e quer apoiar Lula

A pré-candidata do Psol ao governo do Ceará, Adelita Monteiro, reuniu-se nesta sexta-feira com o presidente do PT no Estado, Antônio Alves Filho, o Conin, na sede do PT. Como O POVO tem mostrado, Adelita é a favor do apoio do Psol a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para presidente. Ela quer ser o palanque de Lula no Ceará para o governo do Estado, uma vez que o PT apoiará a candidatura do PDT, que lançou Ciro Gomes (PDT) para presidente. As conversas entre Psol e PT têm avançado no âmbito nacional.

"Considero muito importante mantermos esse ambiente de diálogo e convivência democrática na esquerda. Temos muito mais afinidades do que diferenças", disse Conin, em declaração divulgada pela pré-candidatura de Adelita.

Adelita, por sua vez, falou: "Para nós a unidade da esquerda é fundamental para derrotar Bolsonaro e o Bolsonarismo no Ceará. Garantir essa unidade a partir de acordos programáticos que garantam uma vida boa e feliz para o nosso povo é fundamental. Como também é fundamental construirmos o palanque do Lula no Ceará."

A decisão sobre o apoio a Lula no primeiro turno da eleição presidencial deverá ser tomada pelo Psol até abril.

