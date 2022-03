Psol deve definir até abril se apoiará candidatura de Lula a presidente

Nesta quarta-feira, 9, lideranças do Psol e do PT tiveram uma reunião, em Brasília, para traçar os termos de um eventual apoio

O Partido Socialismo e Liberdade (Psol) deve definir até o mês de abril se apoiará a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Palácio do Planalto em 2022. Nesta quarta-feira, 9, lideranças do Psol e do PT tiveram uma reunião, em Brasília, para traçar os termos de um eventual apoio em locais onde o Psol terá candidatos a governador, como é o caso do Ceará, com a pré-candidata Adelita Monteiro.

“Para nós o fundamental é a construção do palanque do Lula no Ceará, o Psol definindo esse apoio em abril, vamos com tudo nessa construção”, afirmou Adelita. A cúpula nacional do Psol já havia definido no mês passado que abriria negociações com os petistas.

Na última terça-feira, 8, Dia Internacional da Mulher, Adelita sinalizou entendimento favorável à aliança nacional e que queria fortalecer o palanque com Lula no Ceará, durante entrevista ao programa Jogo Político, do O POVO. Segundo ela, é importante o Psol “contribuir com a construção de um palanque forte para Lula de forma a combater a miséria e as desigualdades" no País.

A presidente Nacional do PT, Gleisi Hoffmann, publicou mensagem nas redes sociais após a reunião. “Muito boa nossa conversa com o Psol. Convergências com pontos programáticos e necessidade de enfrentar e vencer Bolsonaro e o bolsonarismo. Vamos continuar a conversa via nossas Fundações e na articulação política”, escreveu.

Ao lado dela estavam políticos como o ex-presidenciável Guilherme Boulos (Psol) e os deputados federais José Guimarães (PT-CE) e Talíria Petrone (Psol-RJ).

