Petistas acenam para candidatura de Adelita Monteiro, do Psol, no Ceará

Nomes do PT como o vice-presidente nacional do partido, deputado José Guimarães, e o deputado José Airton acenaram à pré-candidata ao governo do Ceará pelo Psol, Adelita Monteiro. Durante passagem pelo Jogo Político da última terça-feira, 8, Adelita revelou o desejo de ser o nome que dará palanque ao ex-presidente Lula (PT) no Estado.

Vale destacar, no entanto, que apesar dos acenos, nenhum dos dois indicaram claramente uma adesão à candidatura do Psol. De acordo com Guimarães, o nome de Adelita é certo na formação de uma frente contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) a nível estadual.

"O palanque do Lula cabe muita gente boa aí do Ceará, como a candidata do Psol. Nós queremos no Ceará construir uma ampla frente contra Bolsonaro, e ela com certeza deverá estar junto. Esse frente é fundamental para garantir a derrota do Bolsonaro e a eleição do Lula com mais de 70% no Ceará, em primeiro turno", afirmou.



A aliança no Ceará em prol da derrota do atual presidente, todavia, não é tão simples. Adelita, por exemplo, sustenta a mesma lógica de alguns nomes do PT, que defendem uma candidatura própria à sucessão do governador Camilo Santana (PT). Para Adelita, a postura do presidenciável do PDT, Ciro Gomes, torna uma coalisão contra Bolsonaro "inviável" no Ceará.

Quem compartilha do mesmo pensamento é o deputado José Airton, que elogiou a postura da pré-candidata do Psol, mas completou: "Venho defendendo que o PT assuma o protagonismo desse processo, dentro de um diálogo que construa unidade interna e agregue todas as forças dispostas a lutar para derrotar o bolsonarismo".

"A afirmação da companheira Adelita Medeiros, do Psol, reforça o sentimento que existe na esquerda, e entre todos os progressistas e democratas, de que eleger Lula presidente é a grande prioridade das eleições deste ano, pois o Brasil não suportaria mais quatro anos de obscurantismo e atraso. Somente Lula é capaz de devolver aos brasileiros a esperança e a autoestima. E todas as forças políticas que defendam essa bandeira estarão do lado certo da história", acrescentou o deputado.



E completou na mesma linha da pré-candidata: "Haverá uma ampla frente progressista e democrática contra Bolsonaro, capitaneada pelo presidente Lula. E o PDT, como histórico aliado do PT, seria importante nessa coalizão. Mas eles têm legitimidade para decidir seus rumos e, nesse momento, optaram por apoiar o Ciro Gomes que tente se viabilizar como candidato."

"O que nós repudiamos é a estratégia escolhida por Ciro: atacar de forma virulenta e desleal o PT e o Lula. Já está claro que com esse jogo baixo não o ajuda e ainda serve ao bolsonarismo", concluiu.

Nessa quarta-feira, 9, lideranças do Psol e do PT — entre estes o deputado José Guimarães — estiveram em reunião em Brasília para traçar os termos de um eventual apoio em locais onde o Psol terá candidatos a governador, como é o caso do Ceará, com Adelita Monteiro. A legenda deve definir até o mês de abril se apoiará a candidatura do ex-presidente Lula ao Palácio do Planalto em 2022.





