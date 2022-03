Cid Gomes: "Wagner recebe dinheiro da segurança pública sem trabalhar e fez isso a vida inteira"

O senador Cid Gomes (PDT) criticou o deputado federal Capitão Wagner (Pros), pré-candidato de oposição ao governo do Estado. "Ele recebe dinheiro da segurança pública sem trabalhar e fez isso a vida inteira, nunca trabalhou. Estava sempre afastado, sempre de licença. Depois foi candidato, se aposentou da Polícia recebendo dinheiro da Polícia sem dar o seu trabalho", disse, ao chegar ao encontro de pré-candidatos do PDT.

Cid Gomes acrescentou que as curvas de homicídio vêm em queda até que Wagner, segundo ele, "lidera um motim". "E aí eles (números) vão para a estratosfera", afirmou. Ele disse que como os indicadores vêm novamente em queda, acredita que Wagner possa estar articulando novo movimento. Segundo Cid, Wagner vive de instaurar medo nas pessoas com base nessas artimanhas e espera com isso extrair proveito.

"A meu juízo, ele é quem mais tem feito mal à segurança no Estado do Ceará", afirmou o senador.

O POVO tenta contato com Capitão Wagner e atualizará esta matéria posteriormente quando houver resposta.

Com informações do repórter Carlos Holanda

