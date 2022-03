"Não tem nada de bolsonarista", diz Cid Gomes sobre presidente do PL no Ceará

O senador Cid Gomes (PDT) comentou a situação de Acilon Gonçalves, prefeito de Eusébio e presidente do PL no Ceará. Ele é aliado do grupo governista no Ceará e esteve ameaçado de perder o comando do partido desde que o presidente Jair Bolsonaro se filiou ao PL. Mas, ele foi confirmado na direção, e declarou apoio à reeleição do presidente da República.

"A situação do Acilon é uma situação em que eu não gostaria de estar", disse Cid Gomes, referindo-se ao prefeito como "querido amigo nosso, não é de hoje". Ele disse que Acilon já integrou a base de Ciro Gomes como prefeito de Fortaleza, em 1989.

"O presidente Bolsonaro se filiou ao partido dele. Isso cria para ele uma situação constrangedora", considerou o senador. "Tenho certeza de que a situação dele é absolutamente desconfortável."

Sobre o alinhamento entre Acilon e Bolsonaro, ele considerou: "Ele não tem nada de bolsonarista na linha ideológica, pelo contrário. Acilon é um cara que acredita na ciência, é um médico, acredita na boa gestão."

Porém, reconheceu: "Mas enfim, está numa sinuca de bico porque o partido dele recebeu a filiação do Bolsonaro".



Com informações do repórter Carlos Holanda

