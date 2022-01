André Fernandes se movimenta para assumir PL-CE; Acilon diz que segue no comando do partido

O cargo é atualmente comandado pelo prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves. Ainda não há sinalização de saída do gestor da presidência do partido no Ceará

O ano de 2022 começa com importantes movimentos nas composições partidárias do estado. Um deles é a possível mudança na direção estadual do Partido Liberal (PL) no Ceará. De saída do Republicanos, o deputado André Fernandes oficializou sua filiação ao partido, o mesmo do presidente Jair Bolsonaro, que deve tentar reeleição no segundo semestre deste ano.

O trâmite reforça a possibilidade de Fernandes assumir o comando do PL no Ceará, cargo atualmente ocupado pelo prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves. Nos bastidores, o parlamentar busca a liderança do partido a fim de também consolidar seu nome para disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados. Procurado pela reportagem, André disse que deve aguardar mais um pouco para comentar mais detalhes.

Fernandes busca presidir a agremiação a partir do próximo mês, pois já no próximo dia 10 de fevereiro finda-se o prazo do atual comando das comissões provisórias e executivas Brasil afora. O bolsonarista acredita ter entre 600 mil a 700 mil votos para a disputa à Câmara Federal, enquanto que o atual comando do partido teria até 300 mil.

A tendência é que outros parlamentares bolsonaristas se filiem ao PL nos próximos meses, entre eles os os vereadores de Fortaleza Priscila Costa (PSC), Inspetor Alberto (Pros), Carmelo Neto (Republicanos), além da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Mistério, Mayra Pinheiro, o Coronel Aginaldo e o pai do deputado André Fernandes, o pastor Alcides Fernandes.

No entanto, Acilon sinaliza que não deve deixar o comando da legenda no Estado. Nos cálculos da ala bolsonarista, a expectativa é que o prefeito, aliado politicamente ao PDT dos irmãos Cid e Ciro Gomes e ao PT, com o governo de Camilo Santana, deva deixar o cargo para buscar uma nova agremiação após entrada de Bolsonaro e Fernandes na legenda. Em dezembro de 2021, a garantia foi dada pelo próprio deputado estadual récem-filiado.

“Ele não vai atrapalhar em nada na nossa estratégia política porque Acilon Gonçalves não continua na presidência do PL no Ceará, isso é fato”, disse André Fernandes, durante participação no Jogo Político, do O POVO. Em nota divulgada nesta quinta-feira, 6, o presidente estadual do PL no Ceará negou que deva sair da posição. Ele afirmou "que permanece no comando partido para fortalecer o seu grupo político no Estado do Ceará, criando condições eleitorais para todos". Sobre posições partidárias, Acilon afirmou que deve se posicionar "quando o momento for oportuno".

