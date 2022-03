Assessora de Camilo deixará governo para ser candidata a deputada federal

Presidente do PT do Ceará afirma que a meta é reeleger os atuais e eleger Janaína

Assessora especial do governador Camilo Santana (PT), Janaína Farias deixará a administração estadual no dia 1° de abril para ser candidata a deputada federal pelo PT, conforme O POVO apurou. A hipótese da candidatura vinha sendo amadurecida desde o ano passado.

Espera-se que ela seja uma das puxadoras de votos do partido, fortalecida com o apoio do governador, que buscará o Senado Federal.

A matemática do presidente do PT do Ceará, Antonio Alves Filho, o Conin, é clara: reeleger os três atuais deputados - Luizianne Lins, José Guimarães e José Airton — e eleger Janaína.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Após vídeo polêmico, Bolsonaro manda "alô" a Beto Studart; intenção é lançá-lo ao Senado

Filiado ao PSD, Célio Studart elogia RC: "Conhece o Ceará, conhece Fortaleza"

"Quem mais cresceu fui eu", diz Mauro Filho, pré-candidato a governador pelo PDT





Tags