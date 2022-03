Após vídeo polêmico, Bolsonaro manda "alô" a Beto Studart; intenção é lançá-lo ao Senado

"Sei que o senhor é um grande potencial no seu Estado e, no que depender de mim, estarei pronto para conversar contigo e apoiar nessas suas pretensões", diz Bolsonaro a Beto Studart

Foi rapidamente respondido o vídeo em que o empresário cearense Beto Studart aparece com faca estampando imagem de Jair Bolsonaro. O deputado estadual André Fernandes (PL), nesta segunda-feira, em Brasília, intermediou a mensagem do presidente. A intenção é fazer de Beto candidato ao Senado Federal contra o governador Camilo Santana (PT), confirmou Fernandes ao O POVO.

Após vídeo com faca com imagem do presidente, empresário Beto Studart ganha "alô" de Jair Bolsonaro. Presidente diz que quer conversar pessoalmente com o cearense. https://t.co/oUmZ2ECtfu — Jogo Político (@jogopolitico) March 7, 2022

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Amigo Beto Studart, o presidente ai, ó", inicia o parlamentar. "Olá, seu Beto, vi teu vídeo e realmente gostaria muito de tomar um café contigo aqui em Brasília para a gente discutir um pouquinho de... política, né? O futuro do nosso Brasil. Sei que o senhor é um grande potencial no seu Estado e, no que depender de mim, estarei pronto para conversar contigo e apoiar nessas suas pretensões. Um abraço aí!", afirma Bolsonaro.

Beto Studart foi candidato a vice-governador em 2006 na chapa do então governador Lúcio Alcântara (PSDB), que perdeu na reeleição para Cid Gomes (então no PSB). Desde então, não tentou ingressar diretamente no mundo da política institucional.

Embora bolsonarista no plano federal, o ex-presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) tem bom diálogo com o grupo que está no poder estadual, especialmente com Camilo Santana (PT).

A condução da pandemia pelo petista foi elogiada pelo empresário, na contramão do entendimento dos apoiadores mais enfáticos do presidente da República, críticos de medidas como isolamento social e uso de máscaras.

Pré-candidato a deputado federal

O deputado estadual André Fernandes esteve com Jair Bolsonaro para confirmação do que já se previa, pelo menos, desde o ano passado: sua pré-candidatura a deputado federal.

Tags