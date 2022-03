Quinze deputado entram com representação contra Arthur do Val no Conselho de Ética da Alesp

Quinze deputados estaduais de diferentes partidos assinaram uma representação contra Arthur do Val (Podemos), também conhecido como “Mamãe Falei”, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). O texto foi encaminhado para o Conselho de Ética da Casa após a divulgação de áudios do deputado afirmando que mulheres ucraniana “são fáceis, porque são pobres”.

Na representação, os parlamentares pedem que seja investigado o cometimento de quebra de decoro parlamentar com “pedido sanção de cassação de mandato em decorrência de suas falas sexistas e misóginas contra as mulheres ucranianas, com especial ênfase a situação de vulnerabilidade em que se encontram devido ao conflito armado que ali ocorre".

A representação foi assinada por Carlos Gianazzi (Psol), Jorge do Carmo (PT), Emídio de Souza (PT), Gil Diniz (PL), José Américo (PT), Leci Brandão (PCdoB), Luiz Fernando Ferreira (PT), Márcia Lia (PT), Maurici (PT), Mônica da Mandata Ativista (Psol), Patrícia Bezerra (PSDB), Paulo Fiorilo (PT), Professora Bebel (PT), Ricardo Madalena (PT) e Teonílio Barba (PT).

“Na condição de Deputados e Deputadas Estaduais, queremos registrar perante este Conselho de Ética e Decoro Parlamentar nosso repúdio ao teor sexista, misógino, indigno e violento dos áudios do Deputado Estadual Artur do Val, que se traduz em grave violência de gênero praticada contra mulheres ucranianas e contra todas as mulheres do Brasil e do mundo, por consequência”, diz um trecho da representação.

O deputado enviou áudios a colegas dizendo que as mulheres ucranianas “são fáceis porque são pobres”. “Vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui minha carta do Instagram, cheia de inscritos, funciona demais. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas ‘minas’, em dois grupos de ‘mina’, e é inacreditável a facilidade”, diz em um trecho.

Os áudios divulgados pelo Metrópoles mostram uma conversa de do Val sobre as mulheres ucranianas. O deputado afirma que durante uma fila de refugiadas do conflito, só havia “deusas”. Ainda disse que não “pegou ninguém” porque não tinha tempo.

