Bolsonaro diz que fala de Arthur do Val sobre ucranianas "é asquerosa"

O presidente classificou as falas do ex-aliado como asquerosas: "Nem merece comentário". O chefe do Executivo também tem longo histórico de falas machistas

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se pronunciou pela primeira vez sobre áudio vazado do ex-aliado, o deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP), também conhecido como "Mamãe Falei". Para o chefe do Executivo federal, as falas machistas sobre mulheres ucranianas são asquerosas e não merecem comentário.

“É tão asquerosa que nem merece comentário”, disse o presidente à CNN Brasil, na chegada ao Palácio da Alvorada na tarde deste domingo, 6.

Primeira do alto escalão do governo a se pronunciar sobre o caso, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, afirmou que faria uma mobilização para cassar o mandato do parlamentar do Movimento Brasil Livre (MBL), ex-aliados de Bolsonaro. "Nojento. Baixo. Sujo", escreveu a ministra no Twitter.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nojento. Baixo. Sujo. São horripilantes as palavras de @arthurmoledoval. Não ficará sem resposta! Este comportamento não é compatível com a de um representante do povo. Pediremos sua cassação imediata! pic.twitter.com/KD9dLQWzDc — Damares Alves (@DamaresAlves) March 5, 2022

O deputado federal e filho do presidente, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), anunciou em suas redes sociais que acionará o Ministério Público contra do Val. O parlamentar acrescentou ainda que acionará o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) pela cassação do mandato legislativo do deputado do Podemos.

Após a repercussão do áudio em que fala, dentre outras coisas, que as ucranianas são "fáceis" por serem pobres, Arthur do Val anunciou que deve deixar sua pré-candidatura ao governo de São Paulo para não "atrapalhar o partido ou a terceira via". Entre os filiados do Podemos está o ex-ministro Sergio Moro, pré-candidato da legenda ao Palácio do Planalto.

Sobre o assunto Deputado "Mamãe Falei" reconhece autoria de áudios sexistas contra ucranianas

Deputados e ministra Damares pedem cassação de Do Val, e partido abre processo

Podemos abre procedimento disciplinar contra deputado Arthur do Val

Deputado brasileiro é alvo de críticas por comentários machistas na Ucrânia

Arthur do Val retira pré-candidatura ao governo de SP após áudios machistas

Capitão Wagner sobre áudios de Arthur do Val: "Oportunistas, desumanos e repugnantes"

Além de Arthur do Val, o próprio Jair Bolsonaro tem histórico de falas machistas. Um dos episódios mais famosos foi ataque à deputada Maria do Rosário (PT-RS). "Ela não merece (ser estuprada) porque ela é muito ruim, porque ela é muito feia, não faz meu gênero, jamais a estupraria. Eu não sou estuprador, mas, se fosse, não iria estuprar porque não merece", disse, em 2014, quando ambos eram parlamentares.

Durante a votação do impeachment de Dilma Rousseff (PT), o então deputado homenageou o coronel Brilhante Ustra, condenado por torturar pessoas durante a ditadura militar e acusado de chegar a introduzir ratos na vagina de mulheres.

Tags