Giulia Blagitz: conheça a enfermeira que terminou o namoro com Arthur do Val 

A enfermeira Giulia Blagitz terminou, neste sábado, 5, por meio das redes sociais, o namoro com o deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP) após o vazamento de áudios em que ele diz que as mulheres ucranianas são "mais fáceis porque são pobres". Conhecido também como "Mamãe Falei", o parlamentar estava na Ucrânia, onde disse estar fazendo coquetéis molotov e acompanhando a invasão russa ao território do leste europeu.

Por meio dos stories do Instagram, que está restrito ao público, a jovem anunciou o fim da relação dos dois: "Gostaria de deixar claro que seguiremos caminhos distintos. Infelizmente a vida é imprevisível e muitas vezes nos leva por caminhos que não compreendemos. Mas de uma coisa podem ter certeza: o amor foi real e sempre será", publicou.

Aos 25 anos, a profissional de saúde é bacharel em enfermagem pela Faculdade Osvaldo Cruz e cursa a pós-graduação em terapia intensiva e em urgência e emergência no Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. ela chegou a receber uma homenagem do ex-namorado enquanto comemorava o dia do profissional da enfermagem em maio do ano passado.

"Não costumo esse tipo de coisa pois sempre esquecemos alguma importante classe. Mas é imprescindível homenagear esse pessoal que está heroicamente na linha de frente e muitas vezes mais presentes que os médicos. Tive a honra de ter dois avós enfermeiros e deixo aqui minha admiração a todos, inclusive à mais especial Giulia Blagitz", escreveu Arthur.

Nas redes sociais, Giulia costuma atualizar seus seguidores sobre sua rotina como enfermeira. Ela também compartilha suas viagens e encontros com amigos. Em 2018, época em que cursava o 1º ano da faculdade em enfermagem, ela teve um trabalho aceito para participar da 3ª Convenção Internacional de Saúde Pública de Cuba, em Havana.

Ela apresentou um artigo que debatia desde problemas psicológicos até sociais causados pelo sexting (o ato de "encenar" uma relação sexual através de conversas online). O trabalho ficou no aplicativo SnapChat, famoso na época. "O Sexting é uma conotação feita ao compartilhamento de conteúdos eróticos e sexuais nas redes sociais entre, principalmente, jovens", explicou, na época, uma colega de Giulia.

