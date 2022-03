Capitão Wagner sobre áudios de Arthur do Val: "Oportunistas, desumanos e repugnantes"

No estado, Wagner é aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), adversário político do juiz Sergio Moro (Podemos) nas eleições presienciais deste ano, correligionário de Mamãe Falei

O deputado federal Capitão Wagner (Pros) usou as redes sociais, neste sábado, 5, para manifestar repúdios aos áudios vazamos pelo deputado estadual Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei. Em áudio enviado para amigos, o parlamentar paulista disse que as mulheres ucranianas "são fáceis porque são pobres". O material foi gravado durante sua ida ao leste europeu para a acompanhar a guerra entre a Rússia e Ucrânia.



"Não podemos nos calar diante desses áudios preconceituosos, oportunistas, desumanos e repugnantes do Arthur do Val. Deputado de São Paulo, que justificou sua ida à Ucrânia como forma de se solidarizar/ajudar as vítimas da guerra e fazer um papelão desses?! #repudiomamaefal", disse Wagner, pré-candidato cearense ao Governo do Ceará.

Não podemos nos calar diante desses áudios preconceituosos, oportunistas, desumanos e repugnantes do @arthurmoledoval , Deputado de São Paulo, que justificou sua ida à Ucrânia como forma de se solidarizar/ajudar as vítimas da guerra e fazer um papelão desses?! #repudiomamaefalei

No estado, Wagner é aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), adversário político do juiz Sergio Moro (Podemos) nas eleições presienciais deste ano, correligionário de Mamãe Falei. O deputado cearense esteve recentemente com a esposa, Dayany Bittencourt, nas águas do Rio Jordão, em Israel. Ambos foram batizados em evento conduzido pelo pastor evangélico e deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique (Progressistas).

Sérgio Moro também foi duro nas respostas e descreveu o tratamento do deputado com as ucranianas refugiadas e policiais como "inaceitável em qualquer contexto". "Jamais dividirei meu palanque e apoiarei pessoas que têm esse tipo de opinião e comportamento. Espero que meu partido se manifeste brevemente diante da gravidade que a situação exige", afirmou Moro por meio de nota.

As declarações do deputado também repercutiram mal na cúpula do Podemos. A preocupação é sobre como mais esta polêmica envolvendo um membro do MBL pode recair sobre a pré-candidatura de Sérgio Moro. Agora, além do processo interno no partido, Do Val já é alvo de pedidos de cassação na Assembleia Legislativa de SP e foi denunciado ao Ministério Público.



Após a polêmica, Arthur deixou claro que não deve continuar como pré-candidato ao governo de São Paulo. Na noite desta sexta-feira, 4, a namorada do deputado estadual, Giulia Blagitz, decidiu pôr um fim ao relacionamento com o parlamentar. O anúncio foi feito pela médica pelas redes sociais logo após o vazamento de áudios.







