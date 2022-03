Deputado "Mamãe Falei" reconhece autoria de áudios sexistas contra ucranianas

Depois de ter áudios vazados em que afirmava que "as mulheres ucranianas são fáceis de 'pegar' porque são pobres", o pré-candidato ao Governo de São Paulo, Arthur do Val (Podemos), conhecido como "Mamãe Falei", confirmou na manhã deste sábado, 5, que os áudios são dele. As informações são do g1.

"Foi errado o que eu falei, não é isso que eu penso. O que eu falei foi um erro, em um momento de empolgação. Eu fui fazer uma coisa, mandei um áudio infeliz e a impressão que passou é que fui fazer outra coisa", afirmou Arthur do Val, no aeroporto de São Paulo.

Nos áudios que circulam na internet desde essa sexta-feira, 4, Mamãe Falei também chegou a chamar as mulheres ucranianas de Gold Diggers. O termo (que significa "garimpeiro", em tradução literal para o português), é usado para se referir a alguém que está em um relacionamento por dinheiro, status, ou fama.

"Se as pessoas querem me julgar, elas têm o direito. Eu só quero que entendam que são contextos diferentes. Uma coisa é o Arthur que foi lá fazer a missão. Outra coisa é o Arthur que já tinha saído (da Ucrânia, após a viagem) e mandou um áudio em grupo privado, para os amigos dele, de forma errada, descabida, não foi na melhor das posturas, é nítido aquilo. Mas, como eu te falei, é um áudio privado", explicou ele.

Além disso, depois dos áudios repercutirem na internet, a namorada de Arthur do Val anunciou o fim do relacionamento pelas redes sociais enquanto o parlamentar ainda estava em voo da Ucrânia para o Brasil.

A fala do parlamentar, um dos líderes do Movimento Brasil Livre (MBL), foi rechaçada pelo presidenciável Sergio Moro, um dos aliados ao grupo dito liberal. O deputado e pré-candidato ao governo de São Paulo deve enfrentar múltiplos pedidos de cassação em decorrência da fala sobre as mulheres ucranianas.

