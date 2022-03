No Instagram, namorada de Arthur do Val anuncia fim de relacionamento após áudio vazado

Uma série de gravações do deputado estadual Arthur do Val (Podemos) vazaram na noite desta sexta-feira, 4, e envolve comentários sexistas sobre ucranianas

A namorada do deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP), Giulia Blagitz, decidiu pôr um fim ao relacionamento com o parlamentar, na noite desta sexta-feira, 4. O anúncio foi feito pela médica pelas redes sociais logo após o vazamento de áudios do deputado de teor machista sobre as mulheres ucranianas chegarem a público.

“Infelizmente a vida é imprevisível e muitas vezes nos leva por caminhos que não compreendemos”, disse Giulia Blagitz ao se pronunciar nos stories do Instagram. “De uma coisa podem ter certeza: o amor foi real e sempre será!”, afirmou. Giuçia anunciou o término do namoro devido à repercussão de falas do namorado sobre refugiadas ucranianas, em que conta nunca ter visto “nada parecido em termos de mina bonita”.

Depois do vazamento, Mamãe Falei admitiu em vídeo publicado no Youtube que deve abrir mão de sua candidatura ao governo de São Paulo para não "atrapalhar o partido ou a terceira via". Entre os filiados do partido está o ex-ministro Sérgio Moro, pré-candidato da legenda ao Palácio do Planalto.

Momento depois da publicação do story sobre o namoro, Blagitz apagou a publicação e, ao que tudo indica, excluiu a rede social. Agora, ao pesquisar o endereço do perfil da ex-namorada do deputado, a seguinte mensagem é exibida: “O link que você acessou pode estar quebrado ou a página pode ter sido removida”.

Em um dos áudios atribuídos a Mamãe Falei, são feitas várias afirmações sobre a beleza das mulheres ucranianas, chamadas de "deusas". "Mano, eu tô mal. Tô mal, tô mal. Eu passei agora, são quatro barreiras alfandegárias. São duas casinhas em cada país. Mano, eu juro para vocês, eu contei: foram 12 policiais deusas. Deusas. Mas deusa assim que você casa e você faz tudo o que ela quiser. Eu tô mal, cara", afirma um deles.



"Assim, não tenho nem palavras para expressar. Quatro dessas eram minas assim que você tipo... Mano, nem sei te dizer. Se ela cagar, você limpa o c* dela com a língua. Inacreditável. Inacreditável, cara. Assim que essa guerra passar, eu vou voltar pra cá", segue a gravação.

Um segundo áudio descreve como o deputado supostamente teria usado seus 730 mil seguidores no Instagram para se aproximar de mulheres ucranianas. "Elas olham [para ele, Arthur] e vou te dizer: são fáceis porque elas são pobres. E aqui, cara, minha carta do Instagram, cheio de inscritos, funciona demais. Funciona demais. Depois eu conto a história", diz

