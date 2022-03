Doria diz que comentários de Arthur do Val sobre ucranianas são "inaceitáveis"

Pré-candidato à Presidência pelo PSDB, o governador de São Paulo, João Doria, classificou em mensagem no Twitter como "inaceitável" os comentários do deputado estadual Arthur do Val (Podemos) sobre as mulheres na Ucrânia. Em áudio enviado para amigos, o parlamentar disse que as mulheres naquele país "são fáceis porque são pobres." Doria apontou que o conjunto de comentários do deputado "é repudiante" e também "vergonhoso." Ao voltar ao Brasil depois de viajar para o Leste Europeu para acompanhar a guerra, Arthur do Val admitiu que cometeu um erro, que segundo ele ocorreu em um "momento de empolgação."

