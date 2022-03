Moro repudia fala de "Mamãe Falei" sobre mulheres ucranianas e diz que não dividirá palanque

O ex-juiz e pré-candidato a presidente Sergio Moro (Podemos) condenou as falas em áudio do deputado federal Arthur do Val, o "Mamãe Falei", de quem é colega de partido e aliado. Pré-candidato a governador de São Paulo, onde era cotado para ser apoiado pelo ex-juiz, "Mamãe Falei" aparece em áudio atribuído a ele afirmando que as mulheres ucranianas são fáceis por serem pobres. Ouça:

Your browser does not support the audio element.

"Lamento profundamente e repudio veementemente as graves declarações do deputado Arthur do Val divulgadas pela imprensa. O tratamento dispensado às mulheres ucranianas refugiadas e às policiais do país é inaceitável em qualquer contexto", escreveu o ex-juiz no Twitter.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"As declarações são incompatíveis com qualquer homem público. Tenho uma vida pautada pela correção e pelo respeito a todos --tanto no campo público quanto na vida privada. Portanto, jamais comungarei com visões preconceituosas, que podem inclusive ser configuradas como crime", acrescenta.

Ele indica, inclusive, que não manterá a aliança com o deputado em São Paulo. "Meu respeito incondicional às mulheres em geral e às ucranianas, em especial, porque além de todos os problemas diários enfrentados, precisam conviver com os horrores da guerra. Jamais dividirei meu palanque e apoiarei pessoas que têm esse tipo de opinião e comportamento."

O ex-juiz, por fim, cobra manifestação do partido, o Podemos. "Espero que meu partido se manifeste brevemente diante da gravidade que a situação exige."

Tags