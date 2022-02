Ratinho chama guerra na Ucrânia de "bobagem" e pede que seguidores ignorem conflito

"O que você ganha com isso? O que vai mudar na sua vida?" questiona o apresentador do SBT

O apresentador do SBT, Ratinho, mais uma vez está tendo seu nome envolvido em uma polêmica. Em vídeo publicado na noite de quinta-feira, 24, o apresentador resolveu dar sua opinião sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia e chamou o conflito de “bobagem”.



“O que nós estamos vendo aí, essa guerra, Rússia e Ucrânia, são jovens que não se odeiam, não se conhecem, se matando. E velhos que se odeiam, se conhecem, mas não se falam”, iniciou Ratinho em vídeo publicado em seu feed Instagram.

Em seguida, o apresentador disse: “O recado que eu quero dar para você: não assistam o noticiário de guerra. Não vai ajudar nada na sua vida. Esqueça. Tudo o que você vê de guerra, não veja, apague, é bobagem. Só vai piorar a sua vida, aconselhou, alfinetando à intensa cobertura que a maior parte das emissoras está fazendo sobre a invasão do país do leste europeu.

No fim do vídeo, ele deixou algumas perguntas para os internautas: “Ver guerra pra quê? O que você ganha com isso? O que vai mudar na sua vida? Se mudar, vai ser para pior“, opinou Ratinho.

A Ucrânia informou que ao menos 352 civis, sendo 14 crianças, foram mortos desde a invasão da Rússia no território, na última quinta-feira, 24. Segundo a CNN Internacional, a agência de notícias Reuters e o canal de televisão Sky News, as informações foram divulgadas pelo Ministério da Saúde e Ministério do Interior ucranianos.

O ministério ainda registrou que pelo menos 1.684 pessoas, incluindo 116 crianças, ficaram feridas nos quatro dias de ataque russo.

