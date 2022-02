Kim Kataguiri vai processar 17 pessoas que o acusaram de apologia ao nazismo

O deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP) anunciou que processará 17 pessoas que, segundo alega, o acusaram de apologia ao nazismo em sua participação em episódio no Flow Podcast no último dia 7. Além disso, quatro veículos de imprensa devem ser notificados por, segundo ele, lhe imputar falsamente o mesmo crime.

Dentre os alvos de ações estão o ex-deputado Jean Wyllys (PT), o deputado federal Ivan Valente (Psol-SP), a filósofa Márcia Tiburi, o youtuber Henry Bugalho e outros; bem como responsáveis por perfis que atuam na oposição ao governo federal e a movimentos conservadores.

O parlamentar pedirá ainda indenização e direito de resposta aos veículos: The Intercept Brasil, Nexo Jornal, Band News e Blog da Cidadania, por considerar que estes distorceram sua fala no Podcast. "É justo e necessário que a tentativa organizada de assassinar a reputação do deputado por parte dos agentes citados abaixo leve à condenação e, por consequência, indenização como resultado de seus atos", disse em nota.

O polêmico episódio do Flow Podcast fez com que o então apresentador Monark fosse desligado após defender a criação de um partido nazista no Brasil. Kim participava da conversa e em determinado momento disse achar errado que a Alemanha tenha criminalizado o nazismo. Poucos dias depois, o parlamentar se desculpou pela fala que considerou ofensiva à comunidade judaica.



