Homem com tatuagens nazistas é expulso de estádio por torcedores no RS

Um torcedor foi expulso do estádio Bento Freitas, em Pelotas, Rio Grande do Sul (RS), nesse domingo, 13, por exibir tatuagens que remetem ao nazismo: uma Cruz de Ferro, condecoração militar adotada pelo Terceiro Reich durante o regime nazista, e a frase 'Mein Kampf', título em alemão do livro 'Minha Luta', escrito por Adolf Hitler, com ideias antissemitas, anticomunistas, antimarxistas, racialistas e nacionalistas de extrema-direita.

Imagens do torcedor do Brasil de Pelotas sem camisa e com as tatuagens à mostra, circulam nas redes sociais na tarde de hoje, 14. Segundo a assessoria de imprensa do Brasil de Pelotas, o homem, que ainda não foi identificado, foi expulso da arquibancada por ação dos demais torcedores que assistiam a partida do time da casa contra o Novo Hamburgo. Após o confronto, o homem precisou ser escoltado para fora do local pela segurança do estádio.

A atitude dos torcedores foi parabenizada por internautas e algumas deputadas do Rio Grande do Sul. A ex-candidata à vice-presidência em 2018 e à prefeitura de Porto Alegre em 2020, Manuela D’Ávila (PCdoB-RS), publicou o vídeo no Twitter.

"Parabéns à torcida do Brasil de Pelotas por ter expulsado o homem com tatuagens neonazistas da arquibancada no jogo de ontem. Não podemos tolerar que manifestações como essa sejam toleradas!", escreveu.

Parabéns a torcida do Brasil de Pelotas por ter expulsado o homem com tatuagens neonazistas da arquibancada no jogo de ontem. Não podemos tolerar que manifestações como essa sejam toleradas! pic.twitter.com/itC9D36cCE — Manuela (@ManuelaDavila) February 14, 2022

As deputadas estaduais Luciana Genro (PSOL-RS) e a Fernanda Melchionna (PSOL-RS) também utilizaram suas redes sociais para elogiar a postura da torcida do Brasil de Pelotas.

Por meio de suas redes sociais, o clube posicionou-se sobre o ocorrido. "Graças a gerações de xavantes que ao longo de 110 anos nos trouxeram até aqui, o Brasil tem na própria história um instrumento contra qualquer discurso ou ato de discriminação. O amor aos muitos que somos é parte da beleza do clube. É por essa consciência histórica que aqueles que se sentem representados pelos discursos de ódio, infelizmente cada vez mais comuns, são e sempre serão repelidos da Baixada. Quem diz isso não é só o clube, como instituição. É a nossa torcida, que sabe reconhecer ao longe quem não tem dignidade para se dizer Xavante", diz a nota oficial

