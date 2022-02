Kim Kataguiri pede desculpas após defender descriminalização do nazismo

O deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP) publicou um vídeo pedindo desculpas pelas falas em que defende descriminalização do nazismo durante o podcast Flow. A fala gerou fortes reações da comunidade judaica, da classe política e de demais membros da sociedade civil organizada.

Na ocasião, o parlamentar foi criticado por sustentar a tese que aborda a existência de um partido nazista no Brasil. A repercussão tomou maiores proporções logo depois e mobilizações apareceram no sentido de pedor a cassação de Kim Kataguiri. Os pedidos foram feitos por parte do PP e também do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro. A Procuradoria Geral da República (PGR) também abriu um procedimento para investigar o caso.

O vídeo com o pedido de desculpas de Kim Kataguiri é introduzido pelo empresário, advogado e jornalista Ronaldo Gomlevsky, que edita a revista judaica Menorah. Ele passa a palavra ao deputado, afirmando que tratava-se de um "amigo da comunidade judaica".

"Esse vídeo é um pedido de desculpas à comunidade judaica, para todos que se sentiram ofendidos, para todos que se sentiram ameaçados. Tudo o que eu quis fazer, tudo o que eu quis defender, era a melhor maneira possível de derrotar o nazismo, a melhor maneira possível de sufocar as ideias nazistas, e era justamente isso que eu estava defendendo: que as pessoas, como a comunidade judaica na Alemanha defende, possam ter acesso ao Mein Kampf e às outras obras para repudiar e para entender o quanto foi desumano, o quanto foi cruel. Nisso eu acabei falando aquela besteira inaceitável sobre a descriminalização do nazismo, quando eu queria falar só sobre o acesso às obras, o acesso ao debate, e acho que a melhor maneira de você derrotar e garantir que isso nunca aconteça novamente é esclarecer para todo mundo o quanto isso foi desastroso. Mas minha fala foi infeliz e por isso eu peço a desculpa de vocês", afirmou Kim Kataguiri.

Veja o vídeo: