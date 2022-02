Professores do Ceará: Camilo envia esta semana mensagem com aumento salarial à Assembleia

Está prevista para ser enviada esta semana à Assembleia Legislativa a mensagem que concederá o aumento de 33,43% aos professores da rede pública estadual do Ceará.

O índice fica 0,1% do previsto em portaria do governo federal, de 4 de fevereiro, com base na lei do Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica e calculado a partir dos repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). O percentual de aumento foi anunciado na semana passada pelo governador Camilo Santana (PT). Serão beneficiados professores ativos, aposentados, pensionistas e temporários.

Também na semana passada, a Câmara Municipal de Fortaleza aprovou 22,24% de aumento para os professores da rede municipal da capital — que já haviam recebido aumento de 11% junto com todo o funcionalismo municipal. O aumento de 22,24% será pago em parcela única a partir de março, enquanto os 11% são pagos de forma escalonada desde janeiro.

Até a sexta-feira, 42 municípios haviam concedido reajuste de 33,24% aos professores, segundo levantamento da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce). Veja a lista aqui.

