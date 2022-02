Capitão Wagner abre evento com Bolsonaro no Ceará e chama presidente de estadista

O deputado federal Capitão Wagner (Pros), pré-candidato a governador do Ceará, faz o discurso que abre a visita do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Ceará, em Jati. Wagner começou saudando a "maior autoridade aqui presente, Nosso Senhor Jesus Cristo". Wagner saudou o presidente dizendo que ouviu, no compromisso anterior, em Salgueiro (PE), o discurso de um estadista. Bolsonaro já manifestou apoio a Wagner para governador.

"Lá eu vi um estadista fazer o discurso. Falar dos feitos do governo federal durante os três anos em que está sob seu comando", disse Capitão Wagner.

Ele fez críticas ao Governo do Estado, apontando ser o local onde mais morrem jovens no Brasil. Reclamou também da criação de tributos, apontando a cobrança sobre poços profundos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Evento com presidente Jair Bolsonaro em Jati, Ceará (Foto: Reprodução / Youtube)



Ele também apontou ter sido criticado por "uma adversária". "Pessoa cortês, educada, mas que foi escalada para me atacar", no que parece referência à vice-governadora Izolda Cela (PDT).



Wagner disse ainda que gestores locais se apropriam de obras feitas pelo governo federal.

O deputado também elogiou os ministros do governo, com ênfase a Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional. "Que me perdoem os demais, considero o quadro mais qualificado dos 23 ministros. Não que os outros não sejam", afirmou.

Sobre o assunto Assista ao vivo à visita do presidente Bolsonaro a Jati, Ceará, em 8 de fevereiro de 2022

Em chegada ao Nordeste, Bolsonaro diz: "Vamos vencer e transformar nosso Brasil"

Bolsonaro chega a Jati para retomada da liberação de águas da transposição

Transposição: vice-prefeito de Salgueiro (PE) cobra Bolsonaro por falta de água

Tags