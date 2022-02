Martinho da Vila diz que Bolsonaro dá "maus exemplos" e declara voto em Lula

Sambista ainda declarou que, caso seja chamado, fará campanha para a chapa do ex-presidente durante as eleições presidenciais de 2022

O cantor Martinho da Vila criticou o presidente Jair Bolsonaro (PL), que, segundo ele, é uma pessoa que dá “maus exemplos”. Em entrevista para o jornal O Globo, divulgada neste domingo, 13, o sambista declarou ainda que votará no ex-presidente Lula (PT) nas eleições presidenciais deste ano.

O cantor de 84 anos alegou que os recorrentes casos de racismo e outras formas de preconceito nos últimos anos têm relação direta com a postura adotada pelo presidente da República. "A função do chefe é dar exemplos. Eles (exemplos) não vêm de baixo, vêm de cima. Quem toca as coisas é o chefe da família, o chefe da nação", declarou o sambista.

Para Martinho da Vila, o racismo é algo que se aprende e, então, é reproduzido. Apesar disso, ele menciona que o preconceito pode se tornar uma “doença curável". "Ninguém nasce racista. Aprende a ser racista. E, se aprende a ser, pode aprender a amar o próximo. O racismo está forte. E agora, com a internet, as pessoas podem fazer agressões e ficar escondidas. Então, os racistas botaram as asinhas de fora", explicou.

Em entrevista, o cantor também declarou seu posicionamento sobre as eleições presidenciais que acontecerão em outubro. Ele afirmou que votará em Luiz Inácio Lula da Silva. "Se ele me pedir, eu faço (campanha), porque ele é meu amigo. Para os amigos eu faço tudo. Para os inimigos, nada", afirmou Marinho.

Cenário eleitoral

Conforme pesquisa realizada pela Genial Quaest, divulgada em 9 de fevereiro, o ex-presidente Lula é apontado como vencedor, com chances de levar ainda no primeiro turno. Ele tem 45% das intenções de voto. Bolsonaro vem em segundo, com 24%. Nenhum outro candidato no levantamento superou os dois dígitos.

