Lula destaca que governos petistas foram responsáveis por 88% das obras de transposição do São Francisco

O ex-presidente Lula (PT) voltou a cobrar reconhecimento pela execução das obras de transposição do Rio São Francisco, que estão sendo inauguradas pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Em publicação nas redes sociais feita nesta sexta-feira, 11, o ex-presidente destacou que o governos petistas foram responsáveis por 88% da transposição.

"Tem gente se vangloriando com o trabalho dos outros. Espalhe a verdade!", escreveu Lula na publicação que atribuiu apenas 5% ao governo Michel Temer (MDB) e 7% à atual gestão do andamento da obra.

Tem gente se vangloriando com o trabalho dos outros. Espalhe a verdade! https://t.co/61ArRtGzDG #equipeLula pic.twitter.com/odaucC9iSq
February 11, 2022

A publicação de Lula fixou ainda um link do seu site oficial que leva para um texto: "A verdade sobre a transposição do Rio São Francisco". O material introduz: "O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve a coragem histórica de iniciar o Projeto de Integração do Rio São Francisco, que estava há 170 anos no papel!"

"Os governos de Lula e Dilma Rousseff foram responsáveis pela execução de 88% das obras do empreendimento, que vai garantir acesso à água a mais de 12 milhões de pessoas em 390 municípios dos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Há quem tente se apropriar da autoria das obras da transposição do São Francisco, mas contra fatos não há argumentos", diz o texto.

Não é de hoje que os dois principais adversários na corrida presidencial de 2022 disputam o protagonismo na transposição do Rio São Francisco. Na última quarta-feira, 9, quando Bolsonaro passou pelo estado do Rio Grande do Norte para inaugurar trecho da obra que levou água à população potiguar, o petista disse que espera que o mandatário "tenha a coragem" de dizer que as obras foram iniciadas pela sua gestão.

“A transposição do Rio São Francisco está sendo concluída. Eu só espero que o Bolsonaro, que está fazendo viagem para inaugurar o pedacinho que ele concluiu, tenha a coragem de dizer: 'Eu estou inaugurando aqui, mas quem começou essa obra foi o presidente Lula'.", cobrou o ex-presidente.

Em giro pelo Nordeste, na segunda-feira, 8, Bolsonaro também esteve no Ceará para acompanhar retomada da liberação das águas da transposição do rio São Francisco para o cinturão das Águas do Ceará. Ele visitou a barragem Jati, no Cariri.

