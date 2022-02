Bolsonaro chega a Jati para retomada da liberação de águas da transposição

O presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou a Jati no início dessa tarde, na quinta visita ao Ceará desde que tomou posse. Ele visita a barragem Jati, no Cariri, nesta terça-feira, 8 de fevereiro, para acompanhar retomada da liberação das águas da transposição do rio São Francisco para o cinturão das Águas do Ceará.

Participam da visita ao lado do presidente os deputados federais Capitão Wagner (Pros), Jaziel Pereira (PL) e Domingos Neto (PSD), a deputada estadual Dra. Silvana (PL), o vereador Carmelo Neto e o prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves (PL).

Mais cedo, Bolsonaro desembarcou em Juazeiro do Norte, às 9 horas, e seguiu para Salgueiro (PE) de helicóptero. A ida a Jati está prevista para por volta de 12h30min.

Do Ceará, o mandatário se dirige para o Rio Grande do Norte, percorrendo ao todo três estados da região.

Com informações do repórter Henrique Araújo

