PT e Eduardo Bolsonaro pedem cassação de Kim Kataguiri após fala sobre o nazismo

A medida foi tomada após parlamentar dizer que não concordava com a criminalização do partido nazista da Alemanha, durante participação no programa Flow Podcast

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente da República, e a bancada do PT na Câmara dos Deputados anunciaram nesta quarta-feira, 9, que vão dar entrada, junto ao Conselho de Ética da Casa, com um pedido de cassação do mandato de Kim Kataguiri (DEM-SP). A medida foi tomada após parlamentar fazer comentários sobre o nazismo no programa Flow Podcast.

No Twitter, Eduardo Bolsonaro disse que protocolou um ofício para a Mesa Diretora da Câmara para que o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), “abra processo no Conselho de Ética contra as declarações em defesa do nazismo feitas pelo deputado Kim Kataguiri”.

February 9, 2022

Em entrevista ao site de notícias Brasil de Fato, o deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) disse que o partido vai entrar com uma representação contra Kataguiri por quebra de decoro parlamentar. O petista afirmou que todos os partidos que “defendem a democracia e que abominam o nazismo no país representem a esse deputado".

"Não pode existir numa democracia a coexistência com a liberdade de organização, de ter sede, de ter candidatos de uma ideologia que prega o extermínio de pessoas. Isso é inadmissível em qualquer país”, completou Padilha.

O PP também pretende entrar com uma representação no Conselho de Ética da Câmara contra o deputado. Segundo interlocutores, o texto está sendo elaborado. Na Câmara, o Conselho de Ética é o colegiado responsável por analisar casos de quebra de decoro parlamentar.



Kataguiri esteve como convidado no podcast Flow ao lado do apresentador Monark (Bruno Aiub) e da deputada Taba Amaral (PSB-SP). Na ocasião, Monark defendeu o direito de existência de um partido nazista. Logo depois, o podcaster foi amplamente criticado, perdeu patrocinadores e acabou desligado do podcast.



Tabata Amaral rebateu Monark. Porém, Kim foi questionado pela socialista se achava errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo. O deputado respondeu que sim.