Veja imagens exclusivas da visita de Bolsonaro ao Ceará e da obra em Jati

Presidente foi a ato para marcar a retomada do bombeamento das águas da barragem de Jati para o Cinturão das Águas

O presidente Jair Bolsonaro (PL) visitou em Jati, no Cariri cearense, na terça-feira, 8, para acompanhar retomada da liberação das águas da transposição do rio São Francisco para o cinturão das Águas do Ceará. A obra é a mesma que ele visitou em 26 de junho de 2020, na primeira visita ao Ceará. Menos de dois meses depois, a tubulação se rompeu e o bombeamento foi interrompido.

Confira imagens exclusivas da visita e da obra que Bolsonaro visitou:

As águas da transposição do rio São Francisco chegam ao Ceará por Penaforte e vão até o reservatório de Jati. De lá a água vai para o Cinturão das Águas, por onde é distribuída pelo Estado, passando pelo Castanhão.

A visita dessa terça-feira teve forte componente político, com destaque para a participação do deputado federal Capitão Wagner (Pros), pré-candidato a governador de Bolsonaro.

