Carla Zambelli diz ter mais medo de Moro do que de Lula: "ainda pode enganar muita gente"

Segundo a parlamentar, um dos principais problemas de Moro está no fato do ex-juiz ser "uma pessoa imprevisível" e que, diferente de Lula, "ainda pode enganar muita gente"

A deputada bolsonarista Carla Zambelli (PSL-SP) criticou o pré-candidato à Presidência Sergio Moro (Podemos) e afirmou temer mais o ex-juiz do que o ex-presidente Lula (PT); ambos são adversários do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022.

“Tem certas coisas no Moro que me dão muito medo. Eu tenho muito mais medo do Moro do que do Lula. Lula não consegue enganar; o Moro, com aquele jeitinho dele, fala mansa e frieza, ainda pode enganar muita gente”, disse durante entrevista ao programa Morning Show, da Jovem Pan, nesta segunda-feira, 7.

Para justificar sua posição, a parlamentar falou ainda da atuação de Moro como ministro da Justiça do governo Bolsonaro; cargo que ocupou somente até abril de 2020 após conflito sobre o comando da Polícia Federal.

“Ele nunca bateu no STF. Não é assim que se faz, não pode entrar com o impeachment? É errado entrar com o impeachment? Ele fez um vídeo dizendo que pessoas que não respeitam o isolamento social poderiam sim ir para a cadeia. Diversos trabalhadores começaram a ir presos, não têm o ministro da Justiça a favor deles”, afirmou.

Vale lembrar que a deputada e o pré-candidato do Podemos tiveram uma relação de proximidade durante a passagem de Moro pelo governo, e o ex-juiz chegou a ser padrinho do casamento de Zambelli com o coronel Aginaldo de Oliveira, cearense que é diretor da Força Nacional de Segurança.

Durante entrevista, Zambelli também comparou Moro ao presidente Jair Bolsonaro. Segundo a parlamentar, um dos principais problemas de Moro está no fato do ex-juiz ser "uma pessoa imprevisível".

“O presidente tem seus defeitos? Ele tem seus defeitos. Mas eu prefiro muito mais os defeitos do presidente, essa coisa dele falar de forma explosiva e o que ele pensa, porque eu sei quais são os defeitos”, disse.

“O problema do Moro é que a gente não sabe o que esperar dele, ele é uma pessoa imprevisível. Essa imprevisibilidade, para um cargo de presidente da República, é um defeito mortal”, completou.

A parlamentar ainda opinou sobre a ida de Bolsonaro ao PL; a escolha pelo partido de Valdemar Costa Neto rendeu críticas ao mandatário sobre sua aproximação com o Centrão. Segundo Zambelli, a filiação faz parte de uma estratégia para bancar os custos da campanha em busca da reeleição.

“Acho que ele está dando exemplo, mas ensinar é difícil, cada um faz o que sua cabeça manda. Acho que o presidente procurou um partido no qual ele pudesse se candidatar. Reeleição é complicado, o custo disso durante a campanha é por conta do candidato, é um custo alto a manutenção dessa reeleição dentro do cargo. Esse motivo fez ele procurar um partido grande. Ele não pode se candidatar sem um partido, infelizmente não tem candidatura independente no Brasil”, disse.

