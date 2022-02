Paz descarta convite à Carla Zambelli: "Não estamos aqui para favorecer ninguém"

Presidente do Fortaleza se pronunciou sobre presença da parlamentar, que alega não ter tomado vacina contra Covid-19, na Arena Castelão, durante a partida contra o Sousa-PB pela Copa do Nordeste

Marcelo Paz descartou que o Fortaleza tenha convidado a deputada federal Carla Zambelli para assistir o jogo contra o Sousa-PB, nesse domingo, 30, na Arena Castelão. A presença da parlamentar no estádio gerou questionamentos de parte da torcida tricolor nas redes sociais, já que ela alega não ter tomado nenhuma vacina contra a Covid-19.

"Não foi um convite do clube, não estava em camarote oficial, não foi recepcionada pela presidência do clube, estava como uma torcedora. A deputada tem comorbidades que a impedem de ser vacinada. Inclusive, o próprio decreto permite que pessoas nessa situação tenham acesso ao estádio. Ela esteve recentemente nos Estados Unidos. Será que ela pode entrar no país e não pode entrar no Castelão? Deixo esse questionamento para mostrar que não houve favorecimento. Não estamos aqui para favorecer ninguém", destacou o presidente tricolor.

Paz também fez um alerta sobre as eleições presidenciais previstas para este ano e ressaltou que o Fortaleza não será usado para promover campanha política de nenhum candidato.

"Estamos em um ano eleitoral. Como presidente do Fortaleza, atravessei duas eleições e em nenhum momento favoreci qualquer candidato, seja de esquerda ou de direita. E assim vou permanecer. De forma alguma vamos misturar política com futebol. Nossa ideologia é o Fortaleza. Não estamos aqui para proteger ou privilegiar ninguém. Nosso clube não será palanque político. Espero que possamos voltar a falar de futebol, que é o interessa", concluiu o mandatário tricolor.

