Carla Zambelli pede suspensão do BBB 22 caso algum participante teste positivo para Covid-19

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) diz ter solicitado ao governo do Rio de Janeiro a realização de testagem para Covid-19 em participantes Big Brother Brasil (BBB), da TV Globo, após o primeiro eliminado do programa ter testado positivo para a doença. Em programa da Jovem Pan News, nesta quinta-feira, 3, ela afirmou que pediu ainda, em ofício que encaminhou à Secretaria de Saúde do Rio, a suspensão do programa caso algum participante a mais teste positivo para a doença. “Eu pedi no ofício que, em caso de positivo, que as pessoas sejam isoladas e o programa suspenso“, disse.

“O motivo do pedido é o anseio da população. Se a pessoa eliminada testou positivo dois dias depois, a gente sabe que quando testa positivo é porque já estava com o vírus antes, dentro da casa. Teve um funcionário também que, me parece, ajeita festas, algo nesse sentido, que também testou positivo. Primeiro existe uma questão de saúde daquelas pessoas que estão ali. Se elas estão com Covid-19 é preciso iniciar um tratamento imediato", defendeu Zambelli.

Segundo a deputada bolsonarista, "todos os médicos são unanimes" em defender o tratamento antecipado da doença. Ela então usou uma frase do ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, hoje adversário do presidente Jair Bolsonaro (PL). "Aquela célebre frase do Mandetta, espera sentir falta de ar, aquilo ali, infelizmente, matou muita gente. Será que a Globo também está esperando dar falta de ar nas pessoas, para já irem direto para intubação? E, claro, existe um pouco do fundo da política nisso", completou.

A parlamentar usou a Rede Globo para criticar a prática de isolamento social, usada no início da pandemia e recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). "Sempre foi aquela que disse que tinha que ter isolamento social, hoje em dia a gente vê que isolamento social não adianta de muita coisa", disse.

Integrante do movimento antivacina, Zambelli manifestou preocupação com a imunização dos funcionários. "A gente também quer saber se os funcionários que estão lá estão vacinados, porque eles [A Rede Globo] cobram a vacina, eles falam da vacina o tempo todo, que tem que ter passaporte sanitário. E, se todos estiverem vacinados, é mais um indício de que, estando todos vacinados e em isolamento, o passaporte não funciona. Mais do que cuidar da questão da vacina, a gente tem que cuidar da saúde das pessoas. Isso anda em paralelo. Por isso, a gente fez o pedido”, se explicou.

Segundo a parlamentar, a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro tem autorização para entrar no reality show e fazer as testagens. “É um programa ao vivo, com a intenção de mostrar tudo ao vivo, que se mostre a testagem ao vivo, que mostre o resultado ao vivo, que pergunte se as pessoas têm vacina, e quantas doses, ao vivo. Acho que é importante a gente deixar bem às claras. Afinal de contas, quando o presidente testou positivo, os meios de comunicação, a mídia marrom ficou ‘perguntando’ que ele tinha que mostrar o teste dele. E a Globo foi uma das que mais fez isso. Então, agora, a gente quer que se mostre como está o teste lá”, comentou.

A bolsonarista diz ter recebido críticas após a apresentação do documento, mas disse não se preocupar com acusações de "politicagem. "A minha consciência está tranquila de ter feito o melhor”, disse. Logo depois, ela reafirmou que não deve se vacinar. “Eu não me vacinei e não vou me vacinar. Eu tenho atestado médico por conta de um tumor no cérebro que eu tive e mais algumas síndromes que eu tenho, tenho uma síndrome rara. E não há estudos sobre pessoas vacinadas com a minha síndrome. Então, eu não vou colocar a minha saúde em risco enquanto essa vacina não for 100% segura", finalizou.

Ao fim, a deputada prosseguiu afirmando já ter "atestado de imunidade", embora não tenha sido vacinada. "A gente não sabe a quantidade de mortes que ocorreu com a vacina. No Brasil já tem 11 confirmadas, mas tem 4 mil denúncias de possíveis mortes através da vacina. Nos Estados Unidos, há 14 mil denúncias. Eu realmente não fui vacinada, mas eu tive Covid duas vezes e eu já mostrei publicamente o meu atestado de imunidade, com imunidade de 96%. Todas as vacinas que são conhecidas não atingem essa porcentagem de imunidade. Eu não tenho problema nenhum em assumir isso”, finalizou a parlamentar.

No último domingo, 30, Zambelli (PSL-SP) esteve no estádio Castelão, em Fortaleza, para acompanhar a partida entre Fortaleza e Sousa-PB, válida pela Copa do Nordeste. A presença da parlamentar levantou questionamentos nas redes sociais, uma vez que ela se posiciona contra a exigência do passaporte de vacinação e garante não ter tomado nenhuma vacina contra a Covid-19.