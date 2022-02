"Desafio um estado que tenha feito mais investimento em segurança do que o Ceará", afirma Camilo

Neste sábado, o governador do Ceará também comentou sobre o uso do tema durante as campanhas eleitorais de 2022 e disse esperar que um debate com seriedade e franqueza

O governador Camilo Santana (PT) levantou a questão da segurança pública no Ceará neste sábado, 5. Na inauguração de novo polo de lazer no bairro São João do Tauape em Fortaleza, o chefe do Executivo estadual chamou a atenção para os investimentos que o Estado faz "tanto na polícia quanto na prevenção" da violência.

"Desafio um estado do Brasil hoje que tenha feito mais investimento em segurança do que o Ceará. Em todos os aspectos, em pessoal, em inteligência, em estratégia, em tecnologia, em equipamento do que há de mais moderno...", afirmou.

Camilo também comentou sobre o uso do tema durante as campanhas eleitorais de 2022 e disse esperar que "as pessoas façam o debate com seriedade e com franqueza, não com bravata e não só no discurso".

Com informações do repórter Carlos Holanda

