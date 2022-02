Ciro é o único obstáculo na relação PT e PDT no Ceará: Jogo Político #171

O diretório estadual do PT aprovou Camilo Santana como candidato ao Senado, e ressaltou que ele deverá fazer campanha para Lula para presidente. Outra decisão foi manter as alianças, em particular com o PDT. O partido decidiu que o fato de aliados terem outros candidatos a presidente não impede a coligação local. No caso, o pedetista Ciro Gomes. O partido colocou ainda algumas condições para aliança, como o respeito mútuo e diálogo. E aí as críticas de Ciro e Lula e ao PT podem virar um complicador. Os petistas também dizem que, se o candidato a governador e vice for de outro partido, a legenda quer opinar sobre os nomes. Qual a perspectiva para o PT no Ceará nas eleições e como fica a relação com o PDT? Ciro Gomes pode atrapalhar? Esse é o tema do Jogo Político episódio 171. Ouça abaixo:

Participam do Jogo Político os jornalistas Guálter George, editor-chefe de Opinião e colunista do O POVO, Carlos Mazza, colunista de Política, e Érico Firmo, editor e colunista de Política.

