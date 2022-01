No Ceará, Moro irá se colocar contra flexibilização do aborto e "ideologia de gênero"

O pré-candidato à Presidência da República Sérgio Moro irá visitar Fortaleza, na próxima semana, para cumprir algumas agendas. Entre elas, o lançamento de uma carta de princípios para os cristãos. O evento deve acontecer às 19h do dia 7 de fevereiro, no auditório BS Desing e contar com as participações de pastores de diversas congregações tradicionais, assembleias de Deus e igrejas neopentecostais.

A carta contém ao todo 10 princípios. Um deles prevê não utilização dos cultos para campanha política ou de divulgação de candidaturas. Nesse documento também há uma defesa clara do direito à vida desde a concepção e o pedido para que Moro se comprometa a não permitir nenhuma flexibilização na legislação sobre o aborto. A carta diz ser dever do estado “preservar os menores da sexualização precoce, fruto das chamadas políticas de ideologia de gênero”.

O documento também deve defender pluralidade política, liberdade de expressão e combate à criminalidade e à corrupção, que são bandeiras defendidas pelo ex-juiz Sérgio Moro.

O jurista Uziel Santana, que é o responsável pela elaboração da carta e pela organização do evento e também fundador da Anajure (Associação Nacional de Juristas Evangélicos), é o coordenador da pré-campanha de Moro nesse segmento e almeja reunir 200 pastores no evento, que será realizado na capital cearense.

Serviço

Evento: Lançamento da Carta de Princípios para os Cristãos

Local: Auditório BS Design, Corporate Towers

Data/Horário: 07/02 às 19h



