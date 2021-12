Moro virá ao Ceará em 2022 e trata visita como "prioridade"

O ex-juiz e presidenciável Sergio Moro (Podemos) confirmou que visitará o Ceará na esteira das articulações para as eleições do ano que vem. Em entrevista à Rádio O POVO CBN, nesta segunda-feira, 6 de dezembro, Moro disse que vir ao Estado é uma “prioridade” para ele.

“Estarei aí no ano que vem, ainda vou definir na agenda, mas estar no Ceará certamente é uma das prioridades”, pontuou. Questionado sobre a data da viagem ou previsões para a mesma, o ex-juiz comentou que ainda não há decisão nesse sentido por questões de agenda

“Tomei a decisão de apresentar o projeto (colocar-se como presidenciável) não tem nem 60 dias e estou um pouco atropelado com os compromissos de fim de ano, mas certamente estarei aí, vou circular o Ceará com as personalidades locais, dentre elas o senador Eduardo Girão (Podemos) adiantou Moro.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags