"Voto em Sergio Moro não é de confiança, é de gratidão", afirma Eduardo Girão

O senador Eduardo Girão (Podemos) afirmou, nesta segunda-feira, 3, que a candidatura do ex-juiz Sérgio Moro à Presidência da República é um caminho considerável para a retomada das estratégias de combate à corrupção no Brasil. Durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, o parlamentar cearense disse acreditar na “coragem e ousadia” do ex-ministro de sair da zona de conforto para “mudar o tabuleiro eleitoral”.

“É indiscutível a folha de serviços prestados. Não é o voto de confiança, porque o brasileiro já tem. É um voto de gratidão por tudo que ele fez à frente da operação Lava Jato. A força-tarefa foi um grande símbolo internacional, positivo do Brasil, de enfrentamento à corrupção, que são as chagas que deixam o país de joelho”, disse Girão.

O senador avaliou que Sérgio Moro tem avaliado diversos temas e vai intensificar as viagens pelo país. A intenção é buscar a conversa “olho no olho” com a população brasileira. “Esse governo [Bolsonaro], com todo respeito, é um governo de transição. Tem pontos positivos, mas infelizmente no combate à corrupção demos um passo atrás, foi um desmantelo completo”, acrescentou, defendendo a candidatura do ex-juiz como o caminho para a retomada das ações.

Em dezembro do ano passado, o presidenciável confirmou que visitará o Ceará na esteira das articulações para as eleições Em entrevista à Rádio O POVO CBN, Moro disse que vir ao Estado é uma “prioridade” para ele.

No mesmo mês, durante participação no Jogo Político, Girão (Podemos) afirmou que seu apoio à candidatura de Moro deve acontecer da mesma forma em que deve formar palanque com o deputado federal Capitão Wagner (Pros) - apoiadores do presidente Jair Bolsonaro - para a disputa pelo Palácio da Abolição.

