Presidente da Câmara de Paracuru é preso suspeito de golpe contra idosa

O presidente da Câmara Municipal de Paracuru, vereador José Carlos Venâncio Júnior (Republicanos), foi preso suspeito de aplicar golpe contra idosa. Segundo a investigação, o parlamentar causou prejuízo de R$ 150 mil à vítima, de 70 anos. Ele teria feito pagamentos, transferências e tomou empréstimos no nome dela. A Polícia Civil cumpriu mandado de prisão preventiva contra o vereador.

Venâncio possui antecedentes criminais por estelionato e foi investigado pela Polícia Civil e a Polícia Federal. Ele foi preso enquanto dirigia na entrada do município de Caucaia. O veículo onde ele estava e outro carro usado por ele foram apreendidos.

Foram cumpridos mais cinco mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao parlamentar, dois em Fortaleza e três em outros municípios cearenses. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de dinheiro pertencente ao vereador.

A prisão foi resultado de investigação de rotina da Polícia Civil contra crimes cibernéticos. A investigação da Delegacia de Combate à Corrupção (Decor) com o apoio do Departamento de Inteligência (DIP) prossegue na tentativa de identificar outros envolvidos no crime, além de outras eventuais vítimas do vereador, no Ceará ou fora do Estado.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o parlamentar obteve dados bancários da idosa por meio da técnica chamada engenharia social, que consiste em induzir as vítimas a fornecer informações confidenciais, infectar dispositivos com malwares ou abrir links de sites infectados com programas maliciosos.

