Casal que sofreu golpe de cerimonialista celebra união após ganhar festa completa

Celebração aconteceu quase um mês depois do casal Kelly de Sá de João Gadelha ter sofrido golpe da cerimonialista horas antes da festa de casamento, que ia acontecer no dia 18 de dezembro

Quase um mês depois de sofrer golpe de cerimonialista, no último dia 18 de dezembro, o casal Kelly de Sá e João Gadelha celebrou a união com uma festa de casamento completa, que foi realizada por meio de pessoas que se sensibilizaram com toda a história. A celebração aconteceu nessa quinta-feira, 13, no Imperial Pallace Buffet, em Fortaleza.

Além do buffet completo, o casal ganhou também o cerimonial da festa, além da banda, DJ, filmagens e fotos, bolo, lembrancinhas, comidas, roupa do noivo, vestido da noiva, cabelo, vestido, maquiagem e buquê. A realização de tudo foi possível graças à união de pessoas do ramo de eventos que se uniram para proporcionar o momento de celebração que foi privado do casal por conta do golpe.

A idealização da festa foi do DJ Thieres Deejay, que tomou conhecimento do que tinha acontecido com o casal por meio de grupos do WhatsApp que participa com outros profissionais da área de eventos. "Agora, a sensação é outra: alegria, euforia e gratidão. Ontem, a festa foi incrível e os noivos amaram cada detalhe. O choro agora é de alegria", celebra o DJ.

Para Kelly, a maior surpresa, além de toda a festa, foi se dar conta de que ainda existem pessoas dispostas a fazer o bem por outras sem esperar nada em troca. "A gente não imaginava que existissem tantas pessoas boas e capazes de fazer isso [...] Todos esses profissionais fizeram isso por nós e nos trataram com tanto carinho e cuidado, que eu e meu marido ficamos surpresos, porque nunca imaginávamos", explica.



A esposa de João também pontua que a festa não se trata de uma doação, mas um presente dado com muita vontade e com amor. "Foi um sonho que foi frustrado, mas, no final das contas, deu tudo certo. A gente ganhou uma festa com tudo! Tinha tudo, foi uma festa para ninguém botar defeito, onde todos os meus convidados amaram", comemora Kelly.

Thieres espera que o gesto de solidariedade dele e de outros profissionais para com Kelly e João possa incentivar outras pessoas do meio de eventos a se solidarizarem com outros clientes que também sofreram golpe da mesma cerimonialista e perderam o direito de celebrar datas especiais. "O sentimento que fica é que esse mundo ainda tem jeito, sim. Gentileza gera gentileza", pontua o DJ.

Emoção nas redes sociais

Por meio das sociais, Kelly publicou uma foto ao lado do esposo João, onde comemora a reviravolta que a história deles teve. "Ontem, 13/01/2022, foi o dia mais feliz das nossas vidas [...] Com muita poesia e amor, foi celebrada a nossa união, e todo aquele choro de tristeza, angústia e humilhação se tornou lágrimas de emoção e felicidade", escreveu na legenda da publicação.

"Depois de tudo que passamos, não conseguíamos imaginar que seria possível de novo sonhar e acreditar que sonhos podem se realizar, mas foi graça a todas essas pessoas maravilhosas que nos trataram com tanto carinho e cuidado que isso tudo foi possível. Nossa gratidão eterna a cada um de vocês.

Com amor, Kelly e João", completou.

Na legenda da postagem, Kelly também aproveita para agradecer aos fornecedores, a quem ela prefere chamar carinhosamente de anjos, por toda a boa ação feita, a qual proporcionou o casal de viver um dia que ficará para sempre gravado na memória.

Ação judicial e inquérito policial



De acordo com Daniel Gomes, advogado da área cível que está representando Kelly e João, haverá uma reunião para que ele possa ter acesso a toda a documentação, incluindo o Boletim de Ocorrência e/ou Inquérito do ocorrido. Além disso, será movida uma ação judicial contra a cerimonialista.

"Neste caso, houve uma quebra contratual de prestação de serviço, em que gerou um constrangimento aos noivos. Entraremos com uma ação judicial de indenização, com multa contratual e danos morais", explica Daniel.

Segundo o delegado Andrade Júnior, da Delegacia de Defraudações e Falsificações do Ceará (DDF) e responsável por cuidar do caso do golpe sofrido pelo casal, um total de 14 inquéritos de vítimas foram instaurados, não sendo apenas de casamentos, mas também de aniversários de 15 anos.

"Os inquéritos estão em fase de finalização e existem claros indícios de prática de estelionato, que prevê pena de até cinco anos de reclusão", explica o delegado.

