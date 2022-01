PT Fortaleza continuará na oposição a Sarto mesmo com indicação de petista ao governo, garante Guilherme Sampaio

O presidente do PT na Capital, vereador Guilherme Sampaio, pontuou que posição da Direção local do partido não passou por nenhuma rediscussão desde a última eleição

O presidente do PT Fortaleza, vereador Guilherme Sampaio, afirmou que o partido seguirá como oposição à gestão do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), mesmo com a indicação do ex-prefeito de Quixadá e ex-presidente estadual do Partido dos Trabalhadores Ilário Marques, para assumir a Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Capital.

Ao O POVO, Sampaio disse ter recebido uma ligação de Ilário lhe informando sobre o convite feito pelo pedetista. Segundo o parlamentar, “não houve uma consulta ao PT Fortaleza”, que deve seguir como oposição à administração Sarto em Fortaleza. “Entendi a posição de Ilario como decorrente de uma avaliação pessoal”, comentou Guilherme.

LEIA MAIS: "Gesto importante", diz presidente do PT Ceará após indicação de petista para secretariado de Sarto

E seguiu: “Essa é a posição da Direção do PT Fortaleza, que não passou por nenhuma rediscussão desde a última eleição (2020)”, reforçou Sampaio acrescentando que, na Capital, o partido continuará atuando para apoiar “medidas necessárias” e se posicionando “contrário às propostas que consideramos inoportunas como a da taxa do lixo”.

O presidente do PT no Ceará, Antonio Filho, o Conin, comentou o fato de um petista passar a compor a gestão de Fortaleza, ao mesmo tempo em que o partido, no âmbito municipal, faz oposição. Para ele, trata-se de um “gesto importante” de Sarto para a manutenção da aliança estadual entre PT e PDT.



O dirigente estadual petista disse ainda não ver quaisquer desrespeitos à posição do PT Fortaleza com a indicação do novo secretário, e reforçou que a cúpula do partido na Capital continua com “autonomia” para definir suas posições em relação à gestão municipal.



