Bolsonaro fará pronunciamento de seis minutos no Réveillon

Jair Bolsonaro, o presidente da República, fará um pronunciamento na noite desta sexta-feira, 31 de dezembro. Na véspera de Ano Novo, a mensagem terá seis minutos de duração e será transmitida em rede nacional de rádio e televisão a partir das 20h30min de amanhã. A Secretaria de Comunicação (Secom) do Governo Federal não revelou o teor do pronunciamento. Em live nesta quinta-feira, Bolsonaro ironizou e sugeriu que a esquerda realize um "mega panelaço" durante o pronunciamento.

A mensagem foi gravada no último dia 27 de dezembro, antes de Bolsonaro embarcar de férias para Santa Catarina ao lado da esposa, Michelle Bolsonaro, e da filha Laura. Eles estão hospedados no Forte Marechal Luz, localizado na Praia do Forte. O momento do embarque foi registrado em transmissões pelas redes sociais e a atitude do presidente foi alvo de críticas.

Durantes as férias, Bolsonaro negou ajuda humanitária da Argentina à região da Bahia, que vem sofrendo com as fortes chuvas que já deixaram mais de 20 mortos. Nesta quinta-feira, ele voltou a tentar justificar sua ausência no estado e disse que haveria gasto do cartão corporativo caso ele fosse sobrevoar as regiões atingidas pelas enchentes.



Com o Réveillon, este será o terceiro pronunciamento de Bolsonaro em rede nacional em 2021. O último foi veiculado na véspera de Natal, em que a primeira-dama participou do breve discurso, ao lado do mandatário. O chefe do Executivo destacou 2021 como "um ano de muitas dificuldades".

