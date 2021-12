Governo Federal rejeita ajuda humanitária da Argentina a vítimas de chuvas na Bahia

Segundo governo brasileiro, a crise na Bahia já estaria sendo enfrentada com todos os recursos financeiros e de pessoal necessários

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), anunciou nesta quarta-feira, 29, que o Ministério das Relações Exteriores negou uma autorização para o envio de ajuda humanitária às vítimas das enchentes no Estado. Segundo o comunicado, o país latino teria se colocado à disposição para enviar profissionais especializados nas áreas de água, saneamento, logística e apoio psicossocial para as vítimas das enchentes.

O governo da Bahia afirmou ter recebido documento do consulado argentino comunicando a decisão Federal. Como justificativa para a recusa, o governo brasileiro declarou que a crise no sul da Bahia está “sendo enfrentada com a mobilização interna de todos os recursos financeiros e de pessoal necessários”.

Em suas redes sociais, Rui Costa agradeceu a oferta do governo argentino.

Com a união de esforços, vamos superar este difícil momento. Agora, a missão argentina aguarda a autorização do Ministério das Relações Exteriores para que possam vir à Bahia. Agradeço aos argentinos e peço ao Governo Federal celeridade na autorização para a missão estrangeira. — Rui Costa (@costa_rui) December 29, 2021

O Ministério das Relações Exteriores chegou a informar que, em caso de agravamento da situação na Bahia, "o Governo brasileiro poderá vir a aceitar a oferta argentina de apoio da Comissão dos Capacetes Brancos, cujos trabalhos são amplamente reconhecidos”.

Segundo o portal CNN Brasil, o governo argentino não pretende se manifestar sobre a recusa da ajuda. No entanto, caso haja novo apelo por ajuda humanitária, o país latino prontamente ajudará. Até o momento, 15 estados brasileiros e o Distrito Federal anunciaram envio de ajuda para os municípios baianos impactados pelas fortes chuvas.



