Salário mínimo em 2022 será de R$ 1.212, diz Bolsonaro

Em 2021, o salário mínimo foi de R$ 1.100. Medida provisória com o novo valor será publicada no "Diário Oficial da União"

O Presidente Jair Bolsonaro anunciou que o salário mínimo no País será de R$ 1.212. Novidade foi divulgada em transmissão nas redes sociais nesta quinta-feira, 30. Medida provisória com o novo valor será publicada no Diário Oficial da União até amanhã. Em 2021, o salário mínimo foi de R$ 1.100.

O valor aumenta em R$ 112. A título de comparação, o valor de 2021 teve um aumento de R$ 61 quando comparado ao valor de 2020. O novo valor já começa a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2022, um sábado. "A partir de primeiro de janeiro o novo valor do salário mínimo [será de] R$ 1.212", afirmou Bolsonaro durante live nesta noite. As informações são do portal G1.

Sobre o assunto Inscrições do concurso do IBGE são prorrogadas; saiba como fazer a sua

Itaú: aplicativo falso criado por cibercriminosos já foi retirado do ar

Carga de energia deve ter aumento de 1,8% em janeiro, estima o ONS

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os R$ 1.212 foram fixados no Orçamento a partir de uma previsão de 10,18% para o INPC. O salário mínimo serve de referência para cerca de 50 milhões de brasileiros, segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Destes, um total de 24 milhões de beneficiários são do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).





Tags