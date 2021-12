Ivete Sangalo incentiva coro contra Bolsonaro em show no RN; veja vídeo

Apontada algumas vezes por não se posicionar politicamente com frequência, Ivete Sangalo protagonizou um momento inédito durante show em Natal, no Rio Grande do Norte, na noite da última quarta-feira, 29 de dezembro. Ao som de um coro puxado pelo público contra o presidente da República Jair Bolsonaro (PL), que dizia "Ei, Bolsonaro, vai tomar no c*", a baiana dançou e incentivou seus fãs a prosseguirem com o grito de protesto.

O momento foi registrado e compartilhado nas redes sociais, e em pouco tempo viralizou. No áudio do vídeo é possível ouvir a artista provocando o público a gritar mais alto. "Não ouvi, tá baixinho. (Ele) vai acabar escutando de tão alto que foi", disse Ivete, enquanto dançava ao som de aplausos vindo da plateia.

Apesar da discrição, Ivete já havia se posicionado de forma contrária ao governo atual. Em junho deste ano, quando o Brasil alcançava a marca de 500 mil mortes por covid-19, a cantora publicou um texto em seu perfil pessoal no Instagram. "Meus zamuris, entendo o quão necessário é nesse momento não estabelecer dúvidas sobre o que acredito. Esse governo aí não me representa nem mesmo antes da ideia dele existir", escreveu.

Essa não é a primeira vez que Bolsonaro é criticado durante show. Recentemente, durante um show do cantor sertanejo Gustavo Lima, a plateia gritou um "Fora Bolsonaro", no entanto, o artista, que é apoiador assumido do presidente, não esboçou apoio ao ato. Na ocasião, apenas pediu para que a banda voltasse a tocar, continuando a apresentação.

Veja vídeo do momento em que o público puxa o coro no show de Ivete Sangalo:

