Deputado Soldado Noelio critica governo Camilo após chacina da Sapiranga: "Quem está no controle?"

O deputado estadual Soldado Noelio (Pros), manifestou-se nas redes sociais após a chacina da Sapiranga que vitimou cinco pessoas nesta madrugada de Natal, em Fortaleza. O parlamentar, oposição ao governo estadual, criticou a gestão do Executivo por permitir que “a violência e as facções tomem de conta” do Estado.

“Morar no Ceará é assim, enquanto o governador (Camilo Santana) toca flauta, a violência e as facções tomam de conta no nosso estado. Diante disso sempre nos vem a mesma pergunta: Quem está no controle?”, questionou Noélio, se solidarizando com os familiares das vítimas.

Três suspeitos de envolvimento na chacina foram presos na manhã deste sábado, 25, pela Polícia Civil do Ceará. A Polícia ainda apreendeu seis armas durante a operação. Uma das vítimas teve o irmão assassinado há três dias no bairro Paupina, também na Capital.

O crime ocorreu próximo ao Campo do Alecrim. A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) esteve no local e colheu informações. A investigação do caso fica a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHHP).

O POVO esteve no local do crime, na manhã deste sábado, onde encontrou algumas viaturas policiais circulando. Moradores da região preferiram não comentar o ocorrido.



