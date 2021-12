Assembleia Legislativa inaugura complexo com serviços para a população nesta segunda-feira

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (ALCE) vai inaugurar nesta segunda-feira, 13, o Edifício Deputado Francisco das Chagas Albuquerque - Anexo 3. O complexo reúne serviços ofertados pelo Parlamento estadual aos cidadãos, servidores e comunidade do entorno. A inauguração, marcada para às 9h, contará com a presença do governador Camilo Santana (PT), do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PDT), de parlamentares e demais autoridades.

A estrutura, localizada na Av. Pontes Vieira, ofertará serviços voltados para o atendimento de toda a população, como o Procon Assembleia, a Casa do Cidadão, a Sala do Empreendedor, o Escritório Frei Tito de Alencar, o Comitê de Responsabilidade Social, o Comitê de Prevenção e Combate à Violência e o Núcleo de Mediação e Gestão de Conflitos.

De acordo com o presidente da Casa, Evandro Leitão, "a reunião de todos esses órgãos, em um só local, facilita a vida de quem precisa dos mais diversos serviços ofertados pela Assembleia Legislativa e instituições parceiras como o Governo do Estado e o Sebrae”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Aprovado projeto que sugere o uso de câmeras com reconhecimento facial em terminais rodoviários do Ceará

Secretário Mauro Albuquerque recebe título de cidadão cearense

Assembleia Legislativa do Ceará aprova novo pacote de projetos do governo Camilo

Evandro Leitão propõe campanha obrigatória sobre doação de sangue em todos os eventos esportivos e culturais do Ceará

Assembleia aprova projeto de indicação que proíbe Carnaval no Ceará em 2022



O parlamentar ressalta que o complexo também beneficia servidores da ALCE e moradores do entorno da Assembleia. “Uma das nossas grandes bandeiras é a responsabilidade social. Continuamos olhando com atenção para a saúde dos nossos servidores, dos moradores do entorno do parlamento estadual, com setores como Departamento de Saúde e Assistência Social, o Núcleo de Saúde Mental, dentre outros”.

Além dos setores citados, a estrutura também deverá contar com Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil (Ciadi), Movimento de Mulheres do Legislativo Cearense, Núcleo de Práticas Sistêmicas Restaurativas e espaços de convivência para atividades ao ar livre.

“Estamos muito felizes por poder ofertar uma série de serviços que auxiliam no pleno exercício da cidadania da população cearense”, concluiu Evandro Leitão.



Serviço

Inauguração do Edifício Deputado Francisco das Chagas Albuquerque – Anexo 3

Endereço: Avenida Pontes Vieira, 2300, Dionísio Torres – Fortaleza

Data: 13 de dezembro de 2021

Hora: 9 horas

*O certificado de vacinação ou teste negativo para Covid-19 devem ser apresentados na entrada.



Tags