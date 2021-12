Secretário Mauro Albuquerque recebe título de cidadão cearense

Bastante emocionado, ele agradeceu à dedicação dos policiais penais e aos demais servidores da Secretaria da Administração Penitenciária, vários dos quais estavam no plenário

Secretário de uma das áreas mais atribuladas de qualquer governo, o secretário da Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque, recebeu na noite de ontem, na Assembleia Legislativa, o título de cidadão cearense.

Bastante emocionado, ele agradeceu à dedicação dos policiais penais e aos demais servidores da secretaria, vários dos quais estavam no plenário.

O secretário destacou as mudanças que foram feitas no sistema prisional para mostrar que "quem manda é o Estado". Destacou ainda ações de educação e capacitação.

Mauro Albuquerque estava bastante emocionado ao receber o título de cidadão cearense (Foto: Marcos Moura/Assembleia Legislativa)



O título de cidadão foi proposto pela ex-deputada estadual Patrícia Aguiar (PSD), atualmente prefeita de Tauá. A sessão foi presidida pelo deputado estadual Acrísio Sena (PT).

Entre os presentes estavam o vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista, o secretário da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, Sandro Caron, secretário do Meio Ambiente, Artur Bruno e secretário do Planejamento e Gestão, Flávio Ataliba. Representou o governador Camilo Santana (PT) a assessora especial Janaína Farias. O promotor Nelson Ricardo Gesteira Monteiro representou o procurador-geral de Justiça, Manuel Pinheiro. Também compareceram o delegado geral da Polícia Civil, Sérgio Pereira dos Santos, e o líder do governo Camilo, deputado Júlio César Filho (Cidadania).

