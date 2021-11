"Meu nome continuará à disposição", diz Mandetta sobre disputa presidencial

O ex-ministro precisou reforçar a posição após o presidente do PSL, Luciano Bivar, declarar que Mandetta havia desistido da pré-candidatura ao Palácio do Planalto

O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta afirmou nesta quinta-feira, 25, que mantem interesse de disputar a Presidência da República nas eleições do ano que vem. O ex-ministro precisou reforçar a posição após Luciano Bivar, presidente do PSL que irá comandar o União Brasil, legenda oriunda da fusão do partido com o DEM, declarar que Mandetta havia desistido da pré-candidatura ao Palácio do Planalto.

“Eu sempre disse que posso ser candidato ou posso apoiar outro candidato. Mas jamais desistirei do Brasil. MÉDICO NÃO ABANDONA PACIENTE. Meu nome continua à disposição. A fusão de DEM/PSL vai amadurecer. O que realmente precisamos debater são ideias, com transparência e humildade”, escreveu Mandetta nas redes sociais.

"Eu sempre disse que posso ser candidato ou posso apoiar outro candidato. Mas jamais desistirei do Brasil. MÉDICO NÃO ABANDONA PACIENTE. Meu nome continua à disposição. A fusão de DEM/PSL vai amadurecer. O que realmente precisamos debater são ideias, com transparência e humildade"





Segundo Bivar, Mandetta teria desistido da pré-candidatura à Presidência porque disputaria uma vaga no Legislativo. “O Mandetta declinou e pretende sair candidato para o Senado ou Câmara no Mato Grosso do Sul. Nós queremos sair com uma candidatura própria, mas não descartamos fazer composições”, disse o presidente do PSL.

Em entrevista à Globo News na manhã dessa quinta-feira, 25, o ex-ministro afirmou que ele e Bivar tiveram apenas uma reunião recente para discutir possíveis cenários e o dirigente do partido "precipitou-se" na interpretação do que foi conversado na ocasião.

“Acredito que ele deve tido uma outra interpretação e verbalizou dessa maneira. No Democratas, isso seria tratado ali dentro […] Eu nunca disse que seria candidato. A decisão não foi tomada. Continuo à disposição do partido, como sempre estive. Era uma reunião basicamente para fazer uma análise, precipitou-se em falar em desistência de campanha.”

