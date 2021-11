PoderData: Moro se aproxima de Lula e vira candidato mais competitivo contra petista

Em um eventual segundo turno das eleições de 2022, o ex-juiz Sergio Moro (Podemos) é o candidato mais competitivo contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo pesquisa PoderData divulgada nesta quinta-feira, 25, se as eleições fossem hoje, Moro ficaria 17 pontos percentuais atrás do petista, perdendo por 48% a 31% em um confronto.

Segundos turnos

Lula 48%

Moro 31%

Lula 54%

Bolsonaro 31%

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lula 47%

Doria 24%

Lula 50%

Leite 20%

Lula 53%

Pacheco 14%

Essa é menor diferença entre todos os pré-candidatos testados contra Lula. O ex-presidente segue liderando em todas as simulações de 2º turno testadas pela pesquisa, inclusive com os possíveis pré-candidatos tucanos. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem se distanciado de Lula. Ele marca 31% contra 54% do petista, uma diferença de 23 pontos percentuais. No último levantamento, a distância era de 15 p.p.

É a primeira pesquisa realizada pelo PoderData após a filiação de Moro ao Podemos. Ela foi realizada por telefone entre os dias 22 e 24 de novembro, em parceria com o Grupo Bandeirantes. Foram 2.500 entrevistas em 459 municípios, nos 26 estados e no Distrito Federal. O levantamento possui margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Nos cenários de 1º turno, Lula lidera com 34% e Bolsonaro aparece em 2º lugar com 29%. Moro empata tecnicamente com Ciro Gomes (PDT), João Doria (PSDB) e Eduardo Leite (PSDB), com 8%. O ex-juiz manteve o desempenho desde a rodada anterior, quando tinha de 7% a 8%.

Cenário com João Doria

Lula (PT) – 34%

Bolsonaro (sem partido) – 29%

Sergio Moro (Podemos) – 8%

Ciro Gomes (PDT) – 7%

João Doria (PSDB) – 5%

Henrique Mandetta (DEM) – 3%

Alessandro Vieira (Cidadania) – 2%

Cabo Daciolo – 2%

Rodrigo Pacheco – 0%

Luiz Felipe D’Ávila (Novo) – 0% Branco/nulo – 6%

Não sabem – 3%

Cenário com Eduardo Leite



Lula (PT) – 36%

Jair Bolsonaro (sem partido) – 27%

Ciro Gomes (PDT) – 9%

Sergio Moro (Podemos) – 8%

Eduardo Leite (PSDB) – 5%

Cabo Daciolo (Brasil 35) – 3%

Henrique Mandetta (DEM) – 2%

Alessandro Vieira (Cidadania) – 1%

Luiz Felipe d’Ávila (Novo) – 0%

Rodrigo Pacheco (PSD) – 0%

Branco/nulo – 7%

Não sabem – 1%









Tags