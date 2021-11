Mandetta desiste de disputar o Planalto em 2022 e União Brasil negocia com Moro

O ex-ministro da Saúde deve disputar uma vaga na Câmara ou no Senado pelo Mato Grosso do Sul

O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, desistiu de disputar a Presidência da República em 2022 pelo União Brasil, partido resultante da fusão entre a sua atual sigla, o DEM, e o PSL. A decisão foi oficializada em comunicado foi feito à cúpula do novo partido em reunião nesta semana.

Mandetta era o último presidenciável do partido em criação, pois o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, trocou o DEM pelo PSD e José Luiz Datena deixou o PSL e deve concorrer a algum cargo em São Paulo, também pelo PSD.

Em entrevista ao O Antagonista, o presidente Luciano Bivar disse que Mandetta deve disputar uma vaga na Câmara ou no Senado pelo Mato Grosso do Sul. Agora, com a decisão de insistir em uma candidatura própria do União Brasil, segundo Bivar, as lideranças da nova legenda têm conversado com o MDB (Simone Tebet), com o PSDB (Eduardo Leite e João Doria), e, principalmente, com Podemos, partido onde está o recém filiado e bem colocado nas pesquisas, Sergio Moro.

"Estamos vendo quem aceitará efetivamente ser o candidato. Estamos considerando também outras candidaturas (de outros partidos), como a gente pode se agrupar, com o MDB, o PSDB e o Podemos", disse Bivar ao Estadão. A desistência de Mandetta foi revelada originalmente pelo site Poder 360.

Recém colocado na política, Moro já busca alianças com outras legendas e tem procurado diálogo com União Brasil, Novo, Patriota, Cidadania e Republicanos. Nas pesquisas de intenção de voto, O ex-juiz já tem ultrapassado o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e se aproximado como adversário do ex-presidente Lula (PT).