"Absolutamente desnecessário", diz Queiroga sobre passaporte da vacina no Ceará

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta sexta-feira, 12, que o emprego do passaporte vacinal no Estado é "absolutamente desnecessário". A exigência da comprovação de vacinação foi divulgada na última segunda-feira, 8. Segundo Queiroga, a medida seria desnecessária, tendo em vista a porcentagem de pessoas já imunizadas com as duas doses do imunizante contra a Covid-19.

"85% da população de Fortaleza está vacinada", justificou o responsável pela Saúde. A fala foi dada durante conversa com jornalistas após evento na sede do Instituto da Primeira Infância (Iprede), onde firmou um acordo de cooperação técnica com a Instituição. "Com o tempo as pessoas vão buscar as salas de vacinação", continuou o ministro.

Sobre o assunto Ceará oficializa passaporte da vacinação para entrar em bares, restaurantes e eventos no Ceará

Passaporte de vacina será exigido em restaurantes, bares e eventos no Ceará

Passaporte de vacinação: veja como emitir documento para entrar em restaurantes, bares e eventos no Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A fala de Marcelo Queiroga, no entanto, não corresponde aos dados divulgados pela ferramenta Vacinômetro, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Segundo a plataforma, até está sexta-feira, 12, o percentual de vacinados com primeira dose (D1) ou com o imunizante de dose única (Janssen) é de 77,1%. Já os completamente imunizados ou com a vacina de dose única correspondem a cerca de 60,22% dos cearenses.

Em resposta, Camilo Santana usou as redes sociais na noite desta sexta-feira, 12, para frisar que as ações tomadas seguem orientações cientificas. "Sobre o Passaporte da Vacina, reafirmo o que sempre disse desde o início da pandemia: jamais terei medo de tomar qualquer medida que seja necessária para salvar vidas. Sempre seguindo a ciência e, jamais, os negacionistas, que podem me criticar e atacar à vontade. Perdem tempo", escreveu o governador em seu perfil no Twitter.

Sobre o Passaporte da Vacina, reafirmo o que sempre disse desde o início da pandemia: jamais terei medo de tomar qualquer medida que seja necessária para salvar vidas. Sempre seguindo a ciência e, jamais, os negacionistas, que podem me criticar e atacar à vontade. Perdem tempo. — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) November 13, 2021

Durante uma transmissão ao vivo realizada hoje, Camilo Santana esclareceu que o documento será exigido para a entrada em restaurantes, bares e eventos no Ceará. Com a nova medida, restrições de horários de funcionamento para esses pontos comerciais também foram suspensas. Segundo o governador, a princípio, o decreto estará em vigor durante 15 dias, a partir desta segunda-feira, 15.

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags